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داخلية غزة : مؤتمر صحفي هام حول تفجير موكب الحمد الله مساء اليوم الاربعاء

الأربعاء 28 مارس 2018 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة : مؤتمر صحفي هام حول تفجير موكب الحمد الله مساء اليوم الاربعاء



غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن عقدها لمؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، حول التحقيقات بشأن تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان مقتضب إن الوزارة ستعقد مؤتمرا صحفيا بشأن تحقيقات تفجير موكب الحمد الله الساعة 7:30 من مساء اليوم في فندق الكمودور غرب غزة.

وكان نشر جهاز الأمن الداخلي تحت عنوان "ترقبوا" على صفحته ب"فيسبوك" بعد ظهر اليوم مقطع فيديو قصير "برومو" يتضمن مشاهد لم تنشر من قبل متعلقة بحادث تفجير موكب رامي الحمد الله، والاشتباك الذي حصل مع المتهم الرئيس بتنفيذ الهجوم والذي أدى إلى مقتله ومقتل أحد مساعديه واستشهاد ضابطين من جهاز الأمن الداخلي.

ويتضمن الفيديو توثيق كاميرات المراقبة للمتهم الرئيس أنس عبد المالك أبو خوصة الذي قتل في اشتباك معه منتصف الأسبوع الماضي بعيد التفجير وتوجهه إلى بيته في منطقة التوام شمال قطاع غزة وذلك بواسطة دراجة نارية برفقة شخص آخر.

ويتضح من منشور الأمن الداخلي أنه سينشر تفاصيل موثقة بالفيديو حول عملية التفجير التي اتهمت حركة فتح والسلطة الفلسطينية حركة حماس بالمسؤولية عنها بالقول "للحديث بقية".

#غزة #حماس #الداخلية #الحمدلله #تفجير

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