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كلفه الشاباك بالتحريض ضد مسيرة العودة

موقع امني: القبض على متخابر مع الاحتلال الاسرائيلي اثناء مناورات المقاومة بغزة

الأربعاء 28 مارس 2018 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع امني: القبض على متخابر مع الاحتلال الاسرائيلي اثناء مناورات المقاومة بغزة



غزة / سما/

ألقت أجهزة أمن المقاومة الفلسطينية القبض على متخابر مع المخابرات الاسرائيلية صباح الأحد الماضي الموافق 25/3/2018 أثناء انطلاق مناورات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت المصادر الأمنية لـ "المجد الأمني" أنه تم إلقاء القبض على المتخابر (ح ، د) 37 عاماً والذي يعمل على سيارة أجرة، أثناء رصده وتتبعه لعناصر المقاومة خلال المناورة.

وكشفت المصادر لـ"لمجد" أن التحقيقات الأولية مع العميل أوضحت أن ضابط المخابرات كلفه بعدة مهام أبرزها مؤخرا التحريض على فعاليات 30 مارس وبث الشائعات حولها بهدف إشعار الغزيين بالخوف من المشاركة في الفعاليات المرتقبة.

وأضافت المصادر الأمنية أن المتخابر (ح ، د) أكد في اعترافاته أن الضابط طلب منه التحريض على تلك الفعاليات أثناء عمله على سيارة الأجرة، وأن يتحدث أمام الناس بأنه لا فائدة من تلك الفعاليات، كما طلب منه بأن يبث شائعات تفيد بتأجيل أو إلغاء فعاليات 30 مارس، وانسحاب بعض التنظيمات والفصائل منها.

يذكر أن العميل ارتبط بالمخابرات الصهيونية منذ العام 2011، حيث كُلف من قبل ضابط المخابرات الصهيوني بالعديد من المهام خلال فترة عمله، كجمع معلومات عن المقاومة الفلسطينية وأنشطتها والأسلحة التي تمتلكها، وغيرها من المعلومات.

#عميل #الاحتلال #المقاومة #مسيرة العودة

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