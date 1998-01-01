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محافظ جنين: نعمل على توفير مناخ بيئي سليم في منطقة مكب "زهرة الفنجان"

الأربعاء 28 مارس 2018 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

قال محافظ جنين إبراهيم رمضان، إن المحافظة تعمل بكل جهد لتوفير مناخ بيئي سليم في منطقة مكب زهرة الفنجان، وإنها تدرس توجهات مع الجهات المختصة لاستقبال نفايات محافظتي جنين وطوباس فقط.

جاء ذلك خلال لقائه مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في محافظة جنين محمد كمنجي،اليوم الأربعاء.

وأشار رمضان إلى التدخلات التي تقوم بها المحافظة مع لجنة الاختصاص المكلفة بمتابعة المكب لتحسين الأداء في عمله، ومساعدة إدارته للنهوض بعملها كونه مشروعا وطنيا حيويا لابد من تكاتف الجهود للحفاظ على ديمومته بمستوى عال من الجودة.

ودعا الهيئات المحلية لتسديد التزاماتها المالية المترتبة للمكب، والتي تزيد عن 12 مليون شيقل، حتى تستطيع إدارته معالجة النفايات وطمرها والحد من انبعاث الروائح في محيطه، وشراء آليات.

#محافظ جنين #مناخ

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