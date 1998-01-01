كرهينبول: الوضع الانساني خطير ..بابا الفاتيكان يهدي طفلة من خانيونس ميدالية تقديرا لشجاعتها

غزة/سما/

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا( بيير كرينبول الأربعاء، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خطيرة وغير مسبوقة على الناس بسبب الحصار، مشددًا على أن هذا هو الوقت المناسب للتحرك.وسلم مفوض الاونروا ميدالية مرسلة من بابا الفاتيكان فرنسيس الى الطفلة الفلسطينية اللاجئة "رؤى قديح" من منطقة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة حيث عبر البابا عن اعتزازه باطفال اللاجئين وشجاعتهم واصر على تكريمهم من خلال تكريم الطفلة "رؤى قديح".

وكان مفوض الاونروا قد وجد كراسة للطفلة قديح في مدرستها المدمرة اثناء الحرب الاسرائيلية على غزة في العام 2014 حيث فوجئ الجميع بان هذه الطفلة هي شاعرة مبدعة كتبت عن "الامل وانه لا يخون ابدا" ما جعل كرهينبول يحمل كراسة "قديح" وقصيدتها الى كل دول العالم وللبابا قبل اسبوعين اثناء عقد مؤتمر روما للمانحين.

ودعا كريبنول خلال مؤتمر صحفي كبير حضره العشرات من مراسلي وكالات الانباء وبث مباشرة على فضائيتي الغد والجزيرة بمركز "تموين خانيونس جنوب قطاع غزة، إلى عدم التقليل من سوء الأوضاع الإنسانية بغزة، موضحًا أن هناك تدهورا خطيرا ودراماتيكيا، وفق ما سمعه عن وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.

وقال: "نحن لا نعمل في السياسية فهذا ليس من تفويضناوأتحدث هنا عن الإنسان، رأيت نتائج خطيرة للناس خلال وبعد الحرب هنا".

وأضاف كريبنول: "هناك ضغوط نفسية كبيرة على الناس.. بشكل غير مسبوق.. وانهيارات كبيرة في القطاع الصحي".

وتابع: "هذا هو الوقت للتحرك بجدية.. والتعامل مع نتائج الحصار والاحتلال لغزة، وتوحيد وإنهاء الانقسام، وذلك لما نراه من نتائج كارثية على الأرض".

وأكد كريبنول أن الأونروا "شاهد للظلم التاريخي الذي حدث للاجئين الفلسطينيين، وسنقاتل بلا تعب من أجل معالجة حقوقهم واحتياجاتهم".

وأضاف: "يجب علينا أن نعمل بكثافة كبيرة من أجل تأمين النقص الحاصل بميزانية الأونروا، والـ 100مليون دولار الإضافية التي دفعت لنا خطوة جيدة لكنها ليست كافية.. وعلينا العمل بشكل أكبر لتوفير تمويل يكفي لنهاية العام".

وتابع: "نقول للاجئين إننا نتخذ كل الإجراءات الضرورية من أجل حماية التفويض الممنوح للأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة" موضحا ان لا علاقة للاونروا بمسيرة العودة وانها فقط تركز اهتمامها على ايجاد حلول للنقص في ميزانية الاونروا واستمرار خدماتها.

















