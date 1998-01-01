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قيادي فتحاوي : خياران أمام حماس بشأن الوضع في غزة

الأربعاء 28 مارس 2018 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي فتحاوي : خياران أمام حماس بشأن الوضع في غزة



القدس المحتلة / سما /

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، أن حركة حماس أمام خيارين بالنسبة للوضع القائم في قطاع غزة وخاصة بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد لله.

وطالب محيسن خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء: مصر الضغط على حماس لتسلم كافة أمور قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني وهو الخيار الاول، " أو أن تتحمل حماس مسؤولية غزة بالكامل".

وكان اجتماع مجلس الوزراء بالأمس قد طالب حركة حماس بتسلم قطاع غزة بالكامل , وسط تأكيدها على عدم تخليها عن سكان القطاع .

وشدد محيسن على أن المطلوب الان تعزيز الجبهة الداخلية والعمل على طي صفحة الانقسام.

في سياق أخر، قال محيسن إن الرئيس محمود عباس اطلع وفدا من مفوضية المنظمات الشعبية، ومفوضية التعبئة والتنظيم وأمناء سر الأقاليم، ومسؤول الشبيبة الفتحاوية على اخر المستجدات السياسية.

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