رام الله / سما /

جامعة بوليتكنك فلسطين تعقد ورشة عمل حول تقنية الجيل الثالث "3G"، تحت رعاية عمادة البحث العلمي ودائرة الهندسة الكهربائية، تم عقد ورشة عمل حول تقنية الجيل الثالث “3G” بمشاركة كل من شركة الاتصالات الفلسطينية جوال وشركة الوطنية موبايل، حيث أدار الورشة الدكتور أسامة عطا.

بحضور موظفي شركة جوال السيد مناضل الغول مدير عمليات المشتركين في قسم العناية بالزبائن، والسيد يزن ابو عيشة رئيس وحدة مبيعات الحسابات الاستراتيجية، والمهندس طارق ابو شامة مهندس التوليف في قسم عمليات الشبكة، كما حضر موظفي شركة الوطنية موبايل مدير منطقة الجنوب في شركة الوطنية موبايل السيد أيمن ارزيقات، والمهندس بهاء السيد مشرف التوليف للشبكة، والمهندس فارس العملة المدير الفني في الخليل والعديد من المهندسين والاداريين.

وقد قام كل من المهندسين طارق ابو شامة والمهندس بهاء السيد بتقديم عرضين مختصرين حول تقنية الجيل الثالث تطرقوا فيها الى الشبكة الفلسطينية وخدماتها والتحديات الفنية واللوجستية والزمنية في تطويرها الى المستوى الاعلى من خدمات الجيل الثالث و هو "3.75 G" برغم تأخر وصول هذه التكنولوجيا بسبب قيود الاحتلال.

و قد حضر الورشة جمهور من الأساتذة والأكاديميين وعلى رأسهم الدكتور مصطفى أبو الصفا نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور مراد أبو صبيح عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، والمهندس أيمن وزوز رئيس دائرة الهندسة الكهربائية، و طلبة الجامعة في تخصصات هندسة الاتصالات وهندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والعديد من اساتذة التكنولوجيا و طلبة من مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة الخليل. هذا وقد أجاب ممثلي شركة جوال والوطنية على أسئلة الحضور ووعدوا بتوفير فرص تدريبية لخريجي طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين.

وفي نهاية الورشة تم عقد اجتماع ضم موظفي الشركتين مع مدرسي تخصص الاتصالات ومناقشة سبل زيادة فرص التدريب والتوظيف في قطاع الاتصالات للخريجين.