فيديو: الأمن الداخلي بغزة ينشر لقطات حول عملية تفجير موكب الحمد الله

غزة / سما /

نشر جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر صفحته على فيسبوك فيديو أشار فيه إلى نيّته نشر تفاصيل جديدة عن تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله في 13 آذار/ مارس الجاري.

وأظهر مقطع الفيديو (12 ثانية) شخصين يستقلّان دراجة ناريّة في محيط منطقة التفجير، ولقطات لأحزمة ناسفة وأشخاص يطلقون النار.

ويحتوي الفيديو توثيق كاميرات المراقبة للمتهم الرئيس أنس عبد المالك أبو خوصة الذي قتل في اشتباك معه منتصف الأسبوع الماضي بعيد التفجير وتوجهه إلى بيته في منطقة التوام شمال قطاع غزة وذلك بواسطة دراجة نارية برفقة شخص آخر.

وعنون الأمن الداخلي بغزة، الفيديو بـ "للحديث بقية .. ترقبونا" في إشارة إلى نيّة الجهاز نشر تفاصيل جديدة.