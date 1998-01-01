جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو: الأمن الداخلي بغزة ينشر لقطات حول عملية تفجير موكب الحمد الله

الأربعاء 28 مارس 2018 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الأمن الداخلي بغزة ينشر لقطات حول عملية تفجير موكب الحمد الله



غزة / سما /

نشر جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر صفحته على فيسبوك فيديو أشار فيه إلى نيّته نشر تفاصيل جديدة عن تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله في 13 آذار/ مارس الجاري.

وأظهر مقطع الفيديو (12 ثانية) شخصين يستقلّان دراجة ناريّة في محيط منطقة التفجير، ولقطات لأحزمة ناسفة وأشخاص يطلقون النار.

ويحتوي الفيديو توثيق كاميرات المراقبة للمتهم الرئيس أنس عبد المالك أبو خوصة الذي قتل في اشتباك معه منتصف الأسبوع الماضي بعيد التفجير وتوجهه إلى بيته في منطقة التوام شمال قطاع غزة وذلك بواسطة دراجة نارية برفقة شخص آخر.

وعنون الأمن الداخلي بغزة، الفيديو بـ "للحديث بقية .. ترقبونا" في إشارة إلى نيّة الجهاز نشر تفاصيل جديدة.

#الأمن الداخلي #الحمدلله #فيديو #تفجير

أخبار ذات صلة

حماس- ارشيف

حماس: الأيام القادمة ستكشف عن المنتفعين من تفجير موكب الحمد الله

شرطة حماس

بالاسماء : حماس تلاحق مزيداً من المشتبه بهم في تفجير موكب الحمد الله

حماس- ارشيف

حماس : تقدم كبير في تحقيقات تفجير موكب الحمد الله وهنية والسنوار يتابعان المجريات

الحية- ارشيف

الحية: وصلنا لمن يقف خلف تفجير موكب "الحمد الله"

هنية- ارشيف

هنية: توقيت تفجير موكب "الحمد الله" في غزة خطير سياسياً

انفجار في موكب الحمدلله

البزم : اعتقال عدد من المشتبه بهم بتفجير موكب الحمد الله

الأكثر قراءة اليوم

قلق اسرائيلي بعد تسلل شبان من غزة وتجولهم بـ"حرية " في اشكول وهذا ما حدث ..

ليبرمان وايزنكوت يزوران حدود غزة وجيش الاحتلال يهدد سكانها: "لا تختبروا صبرنا"

فطير وشيشة ووصلة رقص.. هكذا راقب الوفد الأمريكي الانتخابات المصرية (فيديو

بلدية غزة: قطر أوقفت دعمها لمشاريع البنية التحتية

وسائل إعلام عبرية : نقل نتنياهو إلى المستشفى

البيت الأبيض يحقق مع كوشنير في قضايا أخلاقية

انخفاض غير مسبوق في كميات الإسمنت الواردة إلى قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

فلسطينيان تسللا عبر السياج وأحرقا إحدى الآليات ومدفعية الاحتلال تقصف شرق غزة

وزير العمل الفلسطيني يلتقي نظيره الاسرائيلي

صور: وزير العمل الفلسطيني يلتقي نظيره الاسرائيلي في القدس بوساطة ألمانية

حرب -ارشيفية

ضابط إسرائيلي : كان من الممكن أن تندلع الحرب مع غزة امس

ايزنكوت وقادة الجيش

ايزنكوت: مواجهة مع الفلسطينيين ستندلع بأي لحظة لعدة اسباب بينها انتهاء عهد عباس وغزة

بلدية غزة: قطر أوقفت دعمها لمشاريع البنية التحتية

الاتصالات الفلسطينية