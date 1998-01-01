حماس: مسيرة العودة الكبرى تأتي لفرض "معادلة جديدة"

غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم اليوم الاربعاء، إن مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار شكل من أشكال المقاومة وعنوان لحالة المواجهة والتحدي.

واضاف في تصريح صحفي نشره على حسابه في فيس بوك:" إن مسيرة العودة تأتي لفرض معادلة جديدة في مشوار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي لنقل القضية الفلسطينية وحق العودة إلى مراحل متقدمة تحول دون تمرير أية مشاريع من شأنها المساس بحقوق شعبنا وتقطع الطريق على كل مخططات العدو ومشاريعه".

ويستعد الشعب الفلسطيني للخروج في مسيرات كبيرة نحو الحدود المحتلة يوم الجمعة المقبلة 30/آذار مارس للتأكيد على حق العودة.