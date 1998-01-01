سلامة: المماطلة بالإفراج عن الشيخ صلاح إجراء تعسفي لاأخلاقي

غزة / سما /

دان النائب عن كتلة التغيير والاصلاح د. سالم سلامة مماطلة الاحتلال بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح، واصفاً الأمر بأنه إجراء تعسفي ولا أخلاقي ولا قانوني يضاف لسلسلة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحق شعبنا ورموزه الوطنية.

وقال النائب سلامة في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية للكتلة(28-3):" استهداف الرموز والقيادات الفلسطينية المماطلة في الافراج عن الشيخ رائد صلاح يهدف الى إسكات صوت الحقيقة وتغطية الاعتداءات الصهيونية الخطيرة التي ترتكب بحق شعبنا ومقدساتنا وخاصة في مدينة القدس".

وأضاف النائب سلامة:" إن الشيخ صلاح رمز وطني فلسطيني لن ينجح الاحتلال في تغييبه عن المشهد السياسي الفلسطيني".

ودعا النائب سلامة المؤسسات القانونية والحقوقية الى أخذ دورها في الدفاع عن الشيخ رائد صلاح والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه.

وتوجه النائب سلامة بالتحية الخالصة للشيخ رائد صلاح ولكافة الأسرى على الثبات والصبر والصمود في وجه الغطرسة الصهيونية في سبيل نصرة المسجد الأقصى والقدس.