"القدس المفتوحة" فرع غزة تنظم بطولة القدس عاصمة فلسطين لكرة الطاولة

غزة / سما /

نظمت جامعة القدس المفتوحة فرع غزة بطولة القدس عاصمة فلسطين لكرة الطاولة بحضور د. محمد ابو الجبين مدير الفرع وا.فادي ناصر المساعد الاداري والاكاديمي ود. حاتم ابو سالم استاذ التربية الرياضية وا. احمد صيام رئيس قسم شئوون الطلاب وا. محمد بدوان مسئول الانشطة اللامنهجية ا. نادية الحلو مسئول العلاقات العامة .

وبحضور لفيف من الطلبة اطلق د. محمد ابو الجبين فعاليات البطولة متمنيا ان تكون هذه البطولة بداية لانطلاقة العديد من الأنشطة.

وبجو من المنافسة انطلقت البطولة في الصالة المغلقة في الجامعة وكانت النتائج في ثمن النهائي كالتالي: فوز مهند الدلو على احمد ابو نحل 0/2، وفوز رشاد ابو توهه على جمال مسلم وفوز ايمن الهيثم على عبد الرحمن كحيل وفوز مصعب حمودة على عبد الكريم الهطل وفوز عليان علي على محمود نصار وفوز اياد العطار على اياد عثمان وفوز عبدالله عبد الغني على احمد شمالي وفوز محمود موسى على محمود بلاطة.

وفي ربع النهائي كانت النتائج كالتالي: فوز عليان علي على اياد العطار فوز محمود موسى على مهند الدلو فوز رشاد ابو توهه على ايمن الهيثم فوز مصعب حمودة على عبد الله المغني.

وفي نصف النهائي كانت النتائج كالتالي:

فوز مصعب حمودة على عليان علي، فوز رشاد ابو توهة على محمود موسى.

وفي المباراة الترتيبية فاز عليان علي على محمود موسى .

وصعد للنهائي كلا من مصعب حمودة ورشاد ابو توهة وكانت مباراة قوية وندية وحسمها في النهاية مصعب حمودة لصالحه.

وفي نهاية البطولة وبحضور د. محمد ابو الجبين مدير الفرع في غزة وا. فادي ناصر المساعد الاكاديمي د. حاتم ابو سالم وا. محمد بدوان ا. احمد صيام تم توزيع الجوائز والهدايا على الفائزين.

و بدوره اكد د. ابو الجبين على اهمية النشاط الرياضي ودوره في تعزيز العلاقات الايجابية والخلاقة بين جموع الطلبة ووعد بمزيد من البطولات في الفترة المقبلة.

وأكد أن الجامعة ستستمر في رعايتها للأنشطة الرياضية وذلك بدعم من رئيس الجامعة أ.د يونس عمرو ونائبه لشؤون قطاع غزة أ.د جهاد البطش.

وفي نهاية البطولة تم تسليم كاس البطولة للفائز