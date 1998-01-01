هيئة الأسرى: 34أسيرة بينهن8 قاصرات يقبعن في سجن "هشارون" بظروف صعبة

رام الله / سما /

أوضح تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأربعاء، بأن 34 أسيرة يقبعن في سجن "هشارون" وسط أوضاع معيشية وظروف اعتقالية صعبة.

وبينت الهيئة في تقريرها، أن من بين الأسيرات اللواتي يقبعن في معتقل "هشارون"، تسعة أسيرات أمهات وهنّ: الأسيرة ياسمين شعبان وهبة ابو جاجة وإسراء جعابيص وغدير الاطرش، وأماني الحشيم وفدوى حمادة وخالدة جرار وناريمان التميمي وصابرين زبيدات.

وأضافت، بأن من بين الأسيرات 8أسيرات قاصرات (دون سن 18 عاماً) يقبعن في ذات المعتقل وهنّ:

· منار شويكي من مدينة القدس ومحكومة بالسجن 6أعوام

· لما البكري من مدينة الخليل ومحكومة 3 سنوات و 3 أشهر

· هديه عرينات سكان بلدة العوجا قضاء أريحا، ومحكومة بالسجن 3 سنوات

· نور زريقات من بلدة مادما قضاء نابلس ومحكومة 20 شهراً

· عهد التميمي من بلدة النبي صالح قضاء رام الله ولا زالت موقوفة

· رؤى أبو سل من مخيم العروب قضاء الخليل، وما زالت موقوفة

· راما جعابيص سكان القدس و محكومة 8 أشهر

· آلاء مسالمة