تطبيق بيتي لمساعدتك في ادارة المنزل

وكالات / سما /

تحتاج النساء إلى حلول ذكية ومبتكرة وبديهية ومريحة لمساعدتهن على إدارة الوقت بكفاءة عالية ولتقليل انشغالهن بالأعمال المنزلية.

وتطلق شركة إل جي تطبيقها SmartThinQ App ومجموعتها من الأجهزة المتصلة بالشبكة التي تشمل الثلاجات، والغسالات، وغسالات الصحون، وأجهزة الطهي، كي تمكن النساء حول العالم من كسر قيود الأعمال المنزلية، والتمتع بمزيد من أوقات الراحة.

وأجرى باحثون من جامعة الشارقة، وجامعة هوفسترا في الولايات المتحدة الأميركية دراسة نشرت نتائجها في العام 2016 لتحديد العوامل التي تعيق أو تسهل دخول المرأة ميدان العمل، فوجدوا أنه على الرغم من خطوات التطور السريعة نحو إيجاد بيئة عمل أكثر كفاءة وتوازن للنساء ما زالت توجد حواجز تعرقل تقدم المرأة، لكن بالاعتماد على المزايا التي يوفرها التطبيق أصبح لدى المرأة حرية إنجاز أعمال يومية لا تعد ولا تحصى عبر تطبيق هاتفي ذكي بسيط، وبأقل جهد ممكن.

فكلما استخدمت التطبيق أكثر تصبح الأجهزة المنزلية أكثر ذكاءً، حيث يسهل عليها تذكر عادات استخدامها، وتسجيل البيانات التي تمكنها من توقع احتياجاتها بصورة أفضل، مثلا هل نسيت أن تضعي غسيل الأطفال في الغسالة؟ لا مشكلة بعد اليوم، غسالة إل جي توين ووش تذكرك بذلك حين يحين الموعد عبر تطبيق SmartThinQ App المتصل بها أينما كنت.