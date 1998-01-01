جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تطبيق بيتي لمساعدتك في ادارة المنزل

الأربعاء 28 مارس 2018 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق بيتي لمساعدتك في ادارة المنزل



وكالات / سما /

تحتاج النساء إلى حلول ذكية ومبتكرة وبديهية ومريحة لمساعدتهن على إدارة الوقت بكفاءة عالية ولتقليل انشغالهن بالأعمال المنزلية.

وتطلق شركة إل جي تطبيقها SmartThinQ App ومجموعتها من الأجهزة المتصلة بالشبكة التي تشمل الثلاجات، والغسالات، وغسالات الصحون، وأجهزة الطهي، كي تمكن النساء حول العالم من كسر قيود الأعمال المنزلية، والتمتع بمزيد من أوقات الراحة.

وأجرى باحثون من جامعة الشارقة، وجامعة هوفسترا في الولايات المتحدة الأميركية دراسة نشرت نتائجها في العام 2016 لتحديد العوامل التي تعيق أو تسهل دخول المرأة ميدان العمل، فوجدوا أنه على الرغم من خطوات التطور السريعة نحو إيجاد بيئة عمل أكثر كفاءة وتوازن للنساء ما زالت توجد حواجز تعرقل تقدم المرأة، لكن بالاعتماد على المزايا التي يوفرها التطبيق أصبح لدى المرأة حرية إنجاز أعمال يومية لا تعد ولا تحصى عبر تطبيق هاتفي ذكي بسيط، وبأقل جهد ممكن.

فكلما استخدمت التطبيق أكثر تصبح الأجهزة المنزلية أكثر ذكاءً، حيث يسهل عليها تذكر عادات استخدامها، وتسجيل البيانات التي تمكنها من توقع احتياجاتها بصورة أفضل، مثلا هل نسيت أن تضعي غسيل الأطفال في الغسالة؟ لا مشكلة بعد اليوم، غسالة إل جي توين ووش تذكرك بذلك حين يحين الموعد عبر تطبيق SmartThinQ App المتصل بها أينما كنت.

#التطبيق #الأعمال المنزلية

أخبار ذات صلة

جهاز جديد يسمح لك بإنتاج أدويتك في المنزل

بالفيديو.. جهاز جديد يسمح لك بشحن هاتفك من أى جزء فى المنزل

مخترع القنينات المضيئة التي لا تحتاج لكهرباء يشرح كيفية صنعها في المنزل

"تيسلا" تعلن عن بطارية لإضاءة المنزل لمدة 8 ساعات كاملة

تطبيق يخبرك كل شيء عن سيارتك

تطبيق من جوجل للمراهقين

الأكثر قراءة اليوم

الحية: المصالحة أصبحت "بعيدة المنال" و أي خيار سنختاره لغزة سيكون مع دحلان والفصائل

قلق اسرائيلي بعد تسلل شبان من غزة وتجولهم بـ"حرية " في اشكول وهذا ما حدث ..

ليبرمان وايزنكوت يزوران حدود غزة وجيش الاحتلال يهدد سكانها: "لا تختبروا صبرنا"

فطير وشيشة ووصلة رقص.. هكذا راقب الوفد الأمريكي الانتخابات المصرية (فيديو

وسائل إعلام عبرية : نقل نتنياهو إلى المستشفى

ترامب: لم أمارس الجنس مع هذه السيدة !

البيت الأبيض يحقق مع كوشنير في قضايا أخلاقية

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

فلسطينيان تسللا عبر السياج وأحرقا إحدى الآليات ومدفعية الاحتلال تقصف شرق غزة

وزير العمل الفلسطيني يلتقي نظيره الاسرائيلي

صور: وزير العمل الفلسطيني يلتقي نظيره الاسرائيلي في القدس بوساطة ألمانية

حرب -ارشيفية

ضابط إسرائيلي : كان من الممكن أن تندلع الحرب مع غزة امس

ايزنكوت وقادة الجيش

ايزنكوت: مواجهة مع الفلسطينيين ستندلع بأي لحظة لعدة اسباب بينها انتهاء عهد عباس وغزة

بلدية غزة: قطر أوقفت دعمها لمشاريع البنية التحتية

الاتصالات الفلسطينية