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كيف تكسب شركات التكنولوجيا أموالها؟

الأربعاء 28 مارس 2018 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تكسب شركات التكنولوجيا أموالها؟



وكالات / سما /

تعد كل من أبل وجوجل ومايكروسوفت وأمازون وفيس بوك من بين عمالقة صناعة التكنولوجيا، حيث تمكنوا من جمع ما يقرب من 650 مليار دولار خلال العام الماضي 2017، ولكن على الرغم من وجودهم فى نفس المجال الواسع، فإن مصادر دخلهم الأساسية مختلفة نوعًا ما. وكشف موقع statista الأمريكي، عن مجموعة من الأرقام المثيرة للانتباه والتي تستند إلى تقرير Statetta's Digital Economy Compass 2018 ويوضح المنتج الذى يحصل منه عمالقة التكنولوجيا على أموالهم كما يلى:

ارباح الشركات –

  شركة أبل : تحقق ما يصل إلى 81% من إجمال إيراداتها من مبيعات "الهاردوير" والتي تبلغ قيمتها 229.2 مليار دولار. - شركة أمازون: حوالى 82% من إجمالي إيراداتها يأتي من المتاجر الإلكترونية، والتي تبلغ قيمتها 177.9 مليار دولار. - شركة جوجل : تحقق ما يصل إلى 86% من إجمالي إيراداتها من الإعلانات، بقيمة تصل إلى 110.9 مليار دولار.

- شركة مايكروسوفت: تحقق ما يصل إلى 62% من إجمالي إيراداتها من "البرمجيات" بقيمة تصل إلى 90 مليار دولار.

- شركة فيس بوك: تمثل الإعلانات القيمة الأكبر من إيرداتها بنسبة تصل إلى 98% والتى تبلغ قيمتها حوالى 40.7 مليار دولار.

#شركات التكنولوجيا #الارباح

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