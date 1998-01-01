مصطفى البرغوثي: يوم الارض سيمثل نقطة انعطاف في تصاعد المقاومة الشعبية

رام الله / سما /

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن يوم الارض سيمثل في هذا العام نقطة تحول في تصاعد المقاومة الشعبية الفلسطينية في كل فلسطين، بعد أن توحدت كافة قوى المقاومة و أطراف الحركة الوطنية في تبني هذا النمط الفعال والمجرب من المقاومة من أجل الحرية واسقاط نظام الابارتهايد العنصري الاسرائيلي.

وأكد البرغوثي ان يوم الارض سيمثل نقطة انطلاق في مسيرات التمسك بالارض و في مسيرات العودة التي ستتواصل حتى يوم الخامس عشر من أيار في الذكرى السبعين للنكبة.

وقال البرغوثي ان يوم الارض يوحد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في الداخل وفي الضفة بما فيها القدس والقطاع وفي كافة مواقع اللجوء و مخيمات العودة في العالم.

ودعا البرغوثي جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان الى المشاركة في التظاهرات الشعبية في هذا اليوم الخالد والى افشال محاولات الاحتلال و قواته قمع هذه التظاهرات او الحد منها.