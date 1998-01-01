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خرائط غوغل "تتحدث" 39 لغة جديدة

الأربعاء 28 مارس 2018 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خرائط غوغل "تتحدث" 39 لغة جديدة



وكالات / سما /

أعلنت خدمة خرائط غوغل "غوغل مابس" الثلاثاء، عبر مدونة رسمية عن توافر الخدمة بـ 39 لغة جديدة.

وتعتبر اللغة التركية والعبرية والفلبينية والسواحلية من أبرز اللغات الجديدة التي ستضاف لخدمة خرائط غوغل، التي ظهرت قبل 14 عاما، وتحديدا عام 2004 باللغة الإنجليزية فقط.

وأكدت غوغل في بيانها أن إضافة اللغات الجديدة ستخدم نحو 1.25 مليار نسمة على وجه الأرض يتحدثون بهذه اللغات.

الإضافة الجديدة ستتوافر على الإصدارات المحمولة والمكتبية لخدمة الخرائط على أنظمة التشغيل "آي.أو.إس" و "أندرويد" و "ويندوز" و "ماك"، وفقا لما أورده موقع "ذا فيرج".

#خرائط غوغل #لغة

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