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صور: وزير العمل الفلسطيني يلتقي نظيره الاسرائيلي في القدس بوساطة ألمانية

الأربعاء 28 مارس 2018 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: وزير العمل الفلسطيني يلتقي نظيره الاسرائيلي في القدس بوساطة ألمانية



القدس المحتلة / سما /

 قالت القناة العبرية السابعة، إنّ لقاءً عُقد بين وزير العمل مأمون أبو شهلا، ونظيره الإسرائيلي حاييم كاتس في القدس، بوساطة ألمانية.

وأوضحت القناة العبرية أن اللقاء بين الجانبين عقد بواسطة السفير الألماني لدى إسرائيل كليمنس فون غاتز. حيث تم البحث في ظروف تحسين 150 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل إسرائيل، والعمل على إنهاء الحوادث المتعلقة بظروف العمل في التشييد والبناء.

وأشارت القناة إلى أن الوزير الفلسطيني فتح ملف السماح لعمال من غزة بالعمل داخل المناطق الإسرائيلية. كما طالب بترتيب عقود عمل بين المقاولين الإسرائيليين والعمال الفلسطينيين بما لا يسمح باستغلالهم.

وقال الوزير الإسرائيلي إنه يجب التعاون بشكل جيد وزيادة الوعي وتدريب العمال الفلسطينيين، ولكن كخطوة أولى يجب إعادة جثث الجنديين هدار غولدن وأورون شاؤول.

وأضاف "الجميع يريد أن يعيش العمال الفلسطينيين بكرامة ويعودوا لمنازلهم بأمان، ونريد تحسين الحياة على المعابر، والحفاظ على حقوق العمال، ولكن مرةً أخرى الجميع هنا في إسرائيل يريد إعادة جثث جنودنا بغزة".



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#وزير العمل #الاسرائيلي #القدس #لقاء

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