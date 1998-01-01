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اتحاد لجان الرعاية الصحية يستنفر كافة طواقمه للمشاركة في مليونية العودة

الأربعاء 28 مارس 2018 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اعلن اتحاد لحان الرعاية  الصحية  في قطاع غزة  حالة  الطواريء في كافة مراكزه في قطاع غزة   استعدادا لمسيرة العودة المليونية  المقرر تنظيمها يوم الجمعة المقبل والذي يصادف ذكرى  يوم الارض   باتجاه الحدود الشرقية  لقطاع غزة  .

وقال رئيس مجلس ادارة اتحاد لجان الرعاية الصحية د. رائد صباح  ان الاتحاد ومن منطلق الواجب الوطني والمساهمة في انجاح مسيرة العودة استنفر كافة طواقمه  في جميع مدن القطاع   للاستعداد  لهذا اليوم ، والمشاركة بفاعلية  في  النقاط الطبية التي ستقام على الحدود  والتعامل مع  أي طاريء قد يحدث بما فيها التعامل مع الاصابات التي قد تحدث  وحالات الاختناق بالغاز التي ربما تحدث  هناك .

وقال د. صباح  ان طواقم  الاتحاد ستتواجد في  اماكن التجمعات التي تم  تحديدها  من قبل اللجنة الوطنية العلية لمسيرة العودة  وسيتم تزويدهم بكافة الوسائل والادوات الطبية  للتعامل مع أي اصابات قد تحدث نتيجة  سلوك  جيش الاحتلال  تجاه المتظاهرين .

ودعا الاتحاد  المتطوعين  ممن يجدون لديهم الخبرة والقدرة والرغبة  للانضمام  لطواقم  اتحاد لجان الرعاية  الصحية في كافة الاماكن التي اعلنت عنها اللجنة الوطنية الموحدة   في مناطق التماس على الحدود. 

واعرب د. صباح عن امله  في ان تحقق مسيرة العودة  نجاحها في تحقيق الاهداف  التي انطلقت من اجلها وهي توصيل رسالة للعالم  الحر والمجتمع الدولي ان كفى للحصار الذي استمر 12 عاما  والذي انهك  شعبنا  وقتل الامل في نفوس الاجيال بالمستقبل  وخاصة جيل الشباب الذين سدت في وجوههم كل السبل  وباتوا يعانون من الياس والاحباط  ناهيك عن الفقر المدقع وانعدام فرص العمل  وانعدام أي شكل من اشكال  الاستقرار النفسي والاجتماعي  والسياسي .

#الرعاية الصحية

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