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بن سلمان : أعتقد أن الإسلام قد اختطف وهذه الجماعات هي التي شوهته!

الأربعاء 28 مارس 2018 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن سلمان : أعتقد أن الإسلام قد اختطف وهذه الجماعات هي التي شوهته!



الرياض / وكالات /

عبّر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن اعتقاده بأن الدين الإسلامي قد اختطف، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة مثل "الإخوان المسلمين" و"القاعدة" و"داعش" شوهت الدين.

وبشأن إيران، وجه محمد بن سلمان في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" انتقادات إلى الاتفاق النووي مع طهران، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيؤخر حصول إيران على السلاح النووي، لكنه لن يمنعها من ذلك.

 وشدد ولي العهد السعودي على أن إيران تسعى إلى  امتلاك أسلحة نووية "حتى يتسنى لها التصرف بحرية في الشرق الأوسط دون خوف من العقاب"، مضيفا بهذا الشأن "إذا كان لديهم سلاح نووي، فهو بمثابة درع للسماح لهم بفعل ما يريدون في الشرق الأوسط".

 ونادى محمد بن سلمان بضرورة "استبدال الاتفاق النووي الحالي بآخر يضمن عدم حصول طهران على السلاح النووي، والتصدي لأنشطة إيران الأخرى في الشرق الأوسط".

وبشأن اليمن، رأي ولي العهد السعودي أن الحوثيين أصبحوا معزولين سياسيا بشكل متزايد، مستنكرا في ذات الوقت إطلاقهم 7 صواريخ على أراضي بلاده.

واعتبر محمد بن سلمان إطلاق الحوثيين لهذه الصواريخ باتجاه السعودية بأنه "المحاولة الأخيرة التي لا تظهر سوى أنهم ضعفاء"، مجددا موقف بلاده الرامي إلى إنهاء الصراع في اليمن عبر عملية سياسية.

#بن سلمان #الاسلام #اختطاف

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