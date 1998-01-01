أحلام تخسر الدعوى ضد شمس

وكالات / سما /

لجأت الفنانة أحلام إلى الإستئناف، رافضة حكماً من محكمة دبي ببطلان القضية التي رفعتها، ضد الفنانة شمس، بتهمة السب والقذف، فما كان من المحكمة إلا أن أصدرت قراراً برفض الإستئناف، كما ألزمتها بدفع مصاريف الدعوى والمحاماة، مؤيدة حكم المحكمة الابتدائية برفض الدعوى.

وبسبب وصفها بـ “المختلة عقلياً” في إحدى مقابلاتها التلفزيونية التي عرضت في العام 2015، تقدمت أحلام وقتها بدعوى ضد شمس، وفي شهر آبأغسطس من العام الماضي 2017، أشارت شمس إلى بطلان القضية التي رفعتها أحلام ضدها، مستندة على قرار المحكمة.

وعبرت شمس عن سعادتها بقرار المحكمة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة “شكراً للمحامي عيسى بن حيدر على وقفتك معاي وشكراً لمحاكم الإمارات والقضاة لنطقهم بحكم العدل”.

يشار إلى أن شمس أشارت في مقابلة مؤخراً أنها لا تعرف سبب الخلاف بينها وبين أحلام، بينما أشارت في مقابلة أخرى في برنامج “سوار شعيب” أن أحلام تقف وراء طلاقها من زوجها.