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رامز جلال: سأتوقف عن برامج المقالب في هذا الوقت!

الأربعاء 28 مارس 2018 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رامز جلال: سأتوقف عن برامج المقالب في هذا الوقت!



وكالات / سما /

كشف الفنان المصري، مقدم برامج المقالب الرمضانية، رامز جلال، عن وقت توقفه عن تقديم هذه النوعية من البرامج. 

وقال رامز جلال: "عندما أجد صعوبة في العثور على فكرة جذابة سأتوقف؛ لأن إفلاس الأفكار فقط هو الذي يجعلني أتوقف وليس أي شيء آخر". 

وبسؤاله عن فكرة برنامجه الجديد "رامز تحت الثلج" والذي سيعرض في رمضان 2018: "لا أريد الحديث عن برنامجي الجديد، وأتكتم على التفاصيل ومكان التصوير ولكن أحب التأكيد أن ضيوف الموسم الجديد مفاجأة للجمهور، الذي أتمنى أن ينال أدائي إعجابه دائمًا". 

يذكر أن فكرة برنامج رامز جلال للموسم الرمضاني القادم 2018، تدور حول استقطاب النجوم لمدينة موسكو بروسيا، وذلك بحجة مشاهدة التجهيزات لكأس العالم. 

وبحسب ما تمّ تسريبه، فإن "ضحايا" المقالب سيتعرضون لأزمة كبيرة، بحيث تتوقف السيارة التي يستقلونها في إحدى المناطق الجليدية، ليظهر لهم دبّ أبيض ضخم يهاجمهم بشراسة.

وأشارت العديد من التقارير إلى إنضمام الإعلامية اللبنانية ​رزان مغربي​ إلى "جلال" في هذه الموسم، حيث يتمحور دورها في إستدراج النجوم إلى روسيا بحجة المشاركة في فعاليات كأس العالم ودعم المنتخبات العربية هناك.

#رامز جلال

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