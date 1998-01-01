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من هو حبيب انجلينا جولي الجديد؟

الأربعاء 28 مارس 2018 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو حبيب انجلينا جولي الجديد؟



عالم الفن

يبدو أن أنجلينا جولي وجدت حبيباً جديداً لها. فالنجمة الهوليوودية البالغة من العمر 42 عاماً تواعد في الفترة الحالية رجل أعمال يتعاطى الشؤون العقارية وفق ما ذكر برنامج Entertainment Tonight.

الحبيب الجديد لجولي وسيم ومتقدم نوعاً ما في العمر، وليس من المشاهير أو الشخصيات المعروفة. ثمة احتمال كبير أن الرجل يعيش في لوس أنجلوس، لأن أنجلينا تقضي معظم وقتها هناك مع أولادها الستة مادوكس، وزاهارا، وباكس، وشيلوه، ونوكس وفيفيان.

أضاف التقرير أن العلاقة بين جولي وحبيبها ليست "جدية"، لكن الهدف منها قضاء وقت جيد وممتع، خصوصاً وأن أنجلينا عاشت الكثير من الفترات الصعبة بعد انفصالها عن براد بيت.

#انجلينا جولي

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