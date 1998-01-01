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5 أسباب شائعة لنهاية العلاقات العاطفية .. اكتشفوها

الأربعاء 28 مارس 2018 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 أسباب شائعة لنهاية العلاقات العاطفية .. اكتشفوها



وكالات / سما /

"الانفصال" هو المصطلح الذي أصبح يسيطر على نهايات معظم العلاقات العاطفية، فعلى الرغم من جمال البدايات، فإن النهايات تكون صادمة،

وبعدها يدخل الطرفان في دوامة الأسئلة، التي يتقدمها السؤال الأبرز: "لماذا لم نكمل الطريق؟".

الإجابة عن هذا السؤال ذكرها تقرير مستندًا إلى مجموعة من الأسباب الشائعة لانتهاء العلاقات العاطفية بشكل عام، وقد شرحها الكاتب "Tolstoy" في مجموعته القصصية الشهيرة "Anna Karenina".

ومن أهم الأسباب لانتهاء العلاقات العاطفية:

1- فقدان الثقة:

في مقدمة الأسباب جاء فقدان الثقة، ولكنه بشكل عام غير مشروط بضرورة حدوث خيانة من أي الطرفين، لكن فقدان الثقة في الاحترام المتبادل بالقدرة على الاحتواء، أو القدرة على الحفاظ على مشاعرك.

2- الغش:

هذا السبب قد يكون الأصعب بالنسبة للكثيرين؛ لأنه يتسبب في ألم ووجع غير ظاهريْن، لكن أثره النفسي يجعل استمرار العلاقة مستحيلاً؛ لأنه يفقدك يقينك في كل شيء.

3- التوقعات:

"الخذلان" هذه الكلمة تعني الكثير، وتأتي في الغالب بعدما تسقط كل توقعاتك واحدة تلو الأخرى، من خلال الصدمات التي تتلقينها من الشريك، فقد لا تظهر مبكرًا ربما بعد مرور سنوات.

4- انتهاء الحب:

من أكثر الأسباب المحزنة التي تسبب ألمًا لأصحابها، هو أن تكتشفي فجأة أن مشاعرك انتهت اتجاه هذا الشخص، خاصة إن كانا زوجين، فالعلاقة تتقلص بشكل تدريجي وتنتهي بشكل غريب، أبعد ما يكون عن خيانة، أو انعدام ثقة، لكنها انتهاء حب.

5- الاكتفاء:

قد تحبين شخصًا بشكل كبير، لكنكِ لا تستطيعين الاكتفاء به، وتكونين بحاجة دائمة إلى الأسرة والأصدقاء، هنا تكونين متأكدة أن هذا السبب كافٍ جيدًا لانتهاء العلاقة.

#العلاقات العاطفية

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