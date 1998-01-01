نادي الاسير: الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة

رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الأربعاء، 16 مواطناً من محافظات الضفة الغربية.

وبين نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من محافظة طولكرم، وهم: أسعد عميد جعار، وإبراهيم توفيق جيبات، وشادي باسم جعارنة، ومؤمن زكريا عنيني، وسامر رؤوف خندقجي.

وأضاف نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من بلدة بيت لقيا في محافظة رام الله والبيرة، وهم: طالب محمد ذيب، وأحمد طالب ذيب، وأيمن أحمد طالب ذيب، وعادل أحمد طالب ذيب. كما اعتقل كلا من: أنس سعد عواد، وياسين صباح، وعبادة محمود جودة من محافظة نابلس، وأسامة ساطي صوافطة، وأسيد صوافطة من طوباس، وعلي إبراهيم أبو عليان من بلدة يطا جنوب الخليل، وعمر أبو لطيفة من مخيم قلنديا شمال القدس.