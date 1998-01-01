"خدمات الطفولة" تفتتح دورة بعنوان "دور الأسرة في البناء النفسي للطفل"

غزة / سما /

افتتحت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، صباح اليوم دورة تنموية لخريجي الجامعات بعنوان "دور الأسرة في البناء النفسي للطفل" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة دائرة الطفولة، في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة بحضور المنسقة وسام المدهون والمدربة اسلام الديب.

وأوضحت المدهون، أن الدورة تحتوي الحديث عن مفهوم التربية الصحيحة وعناصر البيئة الجيدة بالإضافة لمفهوم البناء النفسي والمعاني المطالبين بتوفيرها وزرعها في الطفل وآلية دمجهم بالمجتمع، وعرض بعض المشاكل التي تواجه الطفل داخل وخارج الأسرة وكيفية مواجهتها.

وأشارت إلى أن الدورة تأتي ضمن الخطة التي أعدتها الجمعية لعام 2018م وفقاً لأهدافها التي تصبوا لتطوير قدرات الخريجين والرفع من المستوى الثقافي لديهم، معربةً عن شكرها لوزارة الشباب والرياضة على تعاونهم في تنظيم وإعداد الدورات التي تدعم الخريجين وتنمي مهاراتهم.