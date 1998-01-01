الاحصاء: ارتفاع أسعار المنتج في فلسطين لشهر شباط

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعا نسبته 2.34% خلال شهر شباط الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وبلغ الرقم القياسي العام 103.11، مقارنة ب 100.75 خلال شهر كانون الثاني (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء، في تقرير له، بهذا الخصوص، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 2.63%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 103.54 خلال شباط، مقارنة ب 100.89 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 99.26 خلال شهر شباط 2018 مقارنة بـ 99.32 خلال شهر كانون ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 19.93%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.65%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر شباط 2018 مقارنة مع شهر كانون الثاني، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.

في حين شهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 0.63%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 2.51%، بسبب انخفاض أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 3.36%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.69%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة أشجار وشجيرات الفواكه الأخرى والجوزيات بمقدار 8.17%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 1.11%، بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 1.48%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 2.49%، وأسعار تربية الدواجن بنسبة 1.59%.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجص بمقدار 7.31%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 2.24%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.88%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.23%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 2.54%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 1.91%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 0.98%.