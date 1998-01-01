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فطير وشيشة ووصلة رقص.. هكذا راقب الوفد الأمريكي الانتخابات المصرية (فيديو

الأربعاء 28 مارس 2018 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فطير وشيشة ووصلة رقص.. هكذا راقب الوفد الأمريكي الانتخابات المصرية (فيديو



القاهرة / وكالات /

 أثارت الصور والفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها  أعضاء وفد الكونغرس الأمريكي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، وهم يتناولون “الفطير المصري” ويدخنون الشيشة ويرقصون، سخرية واسعة.

وكانت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، اصطحبت وفد الكونغرس الأمريكي، ومجموعة من المراقبين الأجانب من دول مختلفة في جولة تفقدية لعدد من لجان المركز ودائرة قويسنا في محافظة المنوفية في دلتا مصر.

ورافقت النائبة الوفد في زيارة إلى 4 لجان في دائرة قويسنا، هي، ميت برة، وقويسنا البلد، و رة العجوز، وبهنس، قبل أن تصطحبهم بعدها إلى برج المنوفية التابع لديوان عام المحافظة، ودعتهم لتناول الفطير المشلتت وجبن بلدي، وتدخين “الشيشة”.

وقالت، في تصريحات صحفية، إن “الوفد الأجنبي أشاد بالطعام جدا، واكدوا أنهم سيعودون مرة أخرى إلى مصر”.

ويضم الوفد أندي برانر مراقب من الكونغرس الأمريكى وساشا توبريش المدير التنفيذى لمركز مدير مبادرة الحوض المتوسطي في مركز الأبحاث الأميركي للعلاقات العابرة للأطلسي في جامعة جون هوبكنز.

 وظهر مدير مبادرة الحوض المتوسطي وهو يؤدي وصلة رقص بالعصاه على الطريقة المصرية داخل برج المنوفية.

#الوفد الأمريكي #انتخابات #مصر #رقص

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