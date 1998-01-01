نتنياهو يغادر المستشفى بعد اجراء التحاليل

القدس المحتلة / سما /

خرج رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء من مستشفى هاداسا في القدس حيث اجرى فحوصا طبية على اثر "ارتفاع بدرجة الحرارة" بحسب ما اعلن مكتبه في بيان.

وقال نتنياهو على تويتر" أنا في طريقي للمنزل. متأكد أنه مع بعض الراحة والحساء الساخن ستكون الأمور على ما يرام".

وقد تمكن نتنياهو من العودة الى مقر اقامته في القدس بعد اخضاعه لمجموعة من التحاليل "التي كشفت عن مرض فيروسي حميد في الجهاز التنفسي" بحسب البيان.

و"قد اوصاه الاطباء بالراحة والخضوع لعلاج طبي" استنادا الى البيان الذي لم يعط تفاصيل اضافية.

وفي وقت سابق الثلاثاء قال مكتب نتنياهو انه ادخِل الى مستشفى هداسا اثر "ارتفاع في درجة الحرارة".

ووفقا للبيان فإن نتنياهو البالغ الثامنة والستين من العمر يعاني ايضا من "السعال".

وقال الطبيب الخاص لنتنياهو الدكتور تسفي بيركوفيتش "ان رئيس الوزراء لم يستكمل كما يجب فترة النقاهة اثر وعكة كانت قد ألمت به قبل اسبوعين".

وافادت الاذاعة العامة بان اجتماع مجلس الوزراء الامني المصغر الذي كان مقررا الاربعاء، سيتم عقده.