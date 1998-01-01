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قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان جنوب نابلس

الأربعاء 28 مارس 2018 07:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الأربعاء، 5 شبان، من عدة قرى وبلدات جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الساوية جنوبا، واعتقلت الشابين عطياني يوسف عطياني، وسامي ياسر شاهين، وكلاهما في العشرينيات من العمر، بعد مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبادة محمود جودة (23 عاما) من بلدة قبلان، وياسين عابد صباح (19 عاما) من قرية عوريف، والمدرس أنس سعد عواد في الثلاثينيات من عمره من قرية عورتا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

#قوات الاحتلال

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