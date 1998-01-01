بيت لحم: الاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء ومقبرة وجدران استنادية في الولجة

بيت لحم / سما /

هدمت سلطات الاحتلال ، فجر اليوم الأربعاء، منزلا قيد الانشاء، ومقبرة، وجدران استنادية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وقال الناشط الشبابي ابراهم عوض الله ، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت منطقة "عين جويزة" شمال القرية، وهدمت منزلا بمساحة 180 مترا مربعا، يعود للمواطن نادر محمود أبو خيارة، وكذلك مقبرة لعائلة عبد ربه فيها خمسة قبور، وجدران استنادية للمواطن فايز عمر؛ بحجة عدم الترخيص.

وأشار عوض الله إلى أن الاحتلال سلم اخطارات في السابق لمن تم هدمه، موضحا أن منطقة عين جويزة تتعرض الى هجمة شرسة من قبل الاحتلال الذي طال عددا من المنازل بالهدم، في سياسة تهدف إلى تهجير السكان لأطماع استيطانية.