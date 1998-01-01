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محمد بن سلمان يلتقي زعماء دين يهودا في نيويورك

الأربعاء 28 مارس 2018 06:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن سلمان يلتقي زعماء دين يهودا في نيويورك



وكالات / سما /

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يجتمع، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من زعماء الدين اليهود بنيويورك في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت صحيفة "Jewish Insider" أن الاجتماع سيشارك فيه ممثلون عن كل من اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة AIPAC، ومؤتمر رؤساء أكبر المنظمات اليهودية الأمريكية، والاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، ورابطة مكافحة التشهير ADL، واللجنة اليهودية الأمريكية AJC، ومنظمة "بناي بريث".

بدورها، أكدت صحيفة "هآرتس" أن الاجتماع بين محمد بن سلمان وزعماء الدين اليهود في نيويورك "سيركز على ملفات إيران وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسياسة المملكة تجاه معاداة السامية".

وبدأت الزيارة الرسمية الكبيرة لولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة يوم 20 مارس حيث أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم الرئيس دونالد ترامب، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

كما التقى محمد بن سلمان في واشنطن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وكبير مستشاري ترامب وصهره، جاريد كوشنير، تطرقوا خلال محادثاتهم إلى سير عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث أكد ولي العهد السعودي دعم بلاده لجهود البيت الأبيض في هذا المجال.

وأشارت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية في وقت سابق إلى وجود علاقة خاصة بين كوشنير، وهو زوج ايفانكا ابنة الرئيس الأمريكي، والذي يعتنق الديانة اليهودية، ومحمد بن سلمان، وقالت إنهما يتواصلان دوريا ببعضهما بعضا عبر تطبيق "واتساب".

#محمد بن سلمان #دين يهودا

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