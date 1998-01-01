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رئيس الكنيست يهدد بمقاطعة احتفالات "الاستقلال" إذا حضر نتنياهو

الأربعاء 28 مارس 2018 06:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الكنيست يهدد بمقاطعة احتفالات "الاستقلال" إذا حضر نتنياهو



القدس / سما /

هدد رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، بمقاطعة مراسم إيقاد شعلة في "يوم الاستقلال" الإسرائيلي المقبل، وذلك في حال توجيه دعوة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وسُمح لهم بإلقاء خطابات.

وقال إدلشتاين خلال اجتماعه باللجنة المنظمة إنه "يجب أن تعرفوا أنه إذا سيدعى رئيس الحكومة أو الرئيس لإلقاء كلمة في حفل، أنا والكنيست سنقاطع كامل الحدث"، وتابع رئيس الكنيست، "إذا لم يسمح لي بإلقاء كلمة، أمن الكنيست لن يشترك، والكنيست التي تشارك في تنظيم الحدث وسوف تسحب قدمها منه"، على حد تعبيره.

وتسعى وزيرة الثقافة، ميري ريغيف (الليكود)، لمشاركة نتنياهو في مراسم إيقاد شعلة "استقلال إسرائيل"، وتهدف إلى جعلهيخطب ويلقي كلمة لأول مرة في هذه المناسبة.

وكان نتنياهو قد أعلن أنه قرر عدم المشاركة في الحدث، وذلك بظرًا للمصاعب الأمنية التي قد ترافق تنظيم الفعاليات الاحتفالية بالقدس المحتلة.ش

#رئيس الكنيست #الاستقلال #نتنياهو

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