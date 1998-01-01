بالاسماء: حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

الضفة المحتلة / سما /
اعلن جيش الاحتلال ان قواته التي اقتحمت محافظات الضفة الغربية اعتقلت 15 مواطنا بحجج امنية.
وعرف من بين المعتقلين التالية اسماؤهم:
١. عمر أبو لطيفة- مخيم قلنديا شمال القدس
٢. أنس سعد عواد- عورتا جنوب نابلس
٣. ياسين صباح- عوريف جنوب نابلس
٤. أسعد عميد جعار- علار شمال طولكرم
٥. إبراهيم توفيق جيبات- علار شمال طولكرم
٦. شادي باسم جعارنة- علار طولكرم
٧. مؤمن زكريا عنيني- علار طولكرم
٨. أسامة صوافطة- طوباس
٩. علي إبراهيم أبو عليان- يطا جنوب الخليل
10.سعيد ابو يوسف
11 حسن ابو يوسف
12 ماهر ابو يوسف
13 محمد العرجا
14 خالد العرجا
15 محمد محمود العرجا
16 ضرارمحمود العرجا