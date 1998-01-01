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بالاسماء: حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

الأربعاء 28 مارس 2018 06:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء: حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة



الضفة المحتلة / سما /

اعلن جيش الاحتلال ان قواته التي اقتحمت محافظات الضفة الغربية اعتقلت 15 مواطنا بحجج امنية.

وعرف من بين المعتقلين التالية اسماؤهم:

١. عمر أبو لطيفة- مخيم قلنديا شمال القدس

٢. أنس سعد عواد- عورتا جنوب نابلس

٣. ياسين صباح- عوريف جنوب نابلس

٤. أسعد عميد جعار- علار شمال طولكرم

٥. إبراهيم توفيق جيبات- علار شمال طولكرم

٦. شادي باسم جعارنة- علار طولكرم

٧. مؤمن زكريا عنيني- علار طولكرم

٨. أسامة صوافطة- طوباس

٩. علي إبراهيم أبو عليان- يطا جنوب الخليل

10.سعيد ابو يوسف

11 حسن ابو يوسف

12 ماهر ابو يوسف

13 محمد العرجا

14 خالد العرجا

15 محمد محمود العرجا

16 ضرارمحمود العرجا

#الاحتلال الاسرائيلي

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