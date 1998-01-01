الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله / سما /

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 12 درجة مئوية، ويكون الطقس خماسينياً غائماً ومغبراً بوجه عام . كما وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه معتدلة إلى نشطة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

غداً الخميس يكون الطقس غائم جزئي وماطر ويطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة،مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.