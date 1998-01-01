ليبرمان: وافقنا على ببناء 11 الف وحدة استيطانية في الضفة خلال 2017

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش افيغدور ليبرمان انه يجب ان يستمر الزخم وبوتيرة مرتفعة لجهة استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

واضاف ليبرمان وفق صحيفة معاريف خلال جولة له في مجمع مستوطنات عتصيون جنوب بيت لحم ": لقد عدت إلى عام 2000، لم يكن هناك مثل هذا الزخم وهنا أقول انه من مسؤوليتنا أن نكون في الصورة، حكومة أفضل للاستيطان في الضفة الغربية" موضحا " "عندما أنظر إلى الأرقام ، في عام 2017 ، وافقنا على بناء حوالي 11500 وحدة استيطانية، بعضها عبارة عن بناء فوري، وبعضها ضمن عمليات التخطيط. وفي عام 2018، وافقنا على بناء 2،700 وحدة استيطانية، وآمل أن يستمر هذا الزخم ".