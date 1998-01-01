ترامب لن يشارك بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة الإسرائيلية الثانية في تقرير لها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يشارك في افتتاح السفارة الأمريكية في القدس في شهر أيار/مايو المقبل بعد نقلها من تل أبيب، وفق مصادر لم تذكرها.

وأشارت القناة الى أن هناك جهود تبذل من أجل تحديد موعد آخر لافتتاح السفارة الجديدة التي تنوي واشنطن نقلها من تل ابيب الى القدس ليتسنى لترامب المشاركة، إلا أن البيت الأبيض عقب للقناة الإسرائيلية قائلا إنه "لم يتخذ بعد قرار بهذا الشأن".

ووفق القناة، فإن السبب قد يعود الى استعداد ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، الذي سيكون في الشهر ذاته وهو موعد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، إلا أن جهودا تبذل الآن لتأجيل موعد نقل السفارة الى شهر حزيران المقبل.

وكانت إجراءات بيروقراطية قد هددت في السابق عدم افتتاح السفارة الأمريكية بموعدها في القدس، وذلك بسبب إجراءات الأمان وفق قانون التخطيط والبناء، مثل بناء جدار عازل وطرق طوارئ، إلا أن اللجنة القطرية للتخطيط والبناء قررت التنازل عن هذه الإجراءات الضرورية من أجل السماح بافتتاح السفارة بموعدها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وجه في السابق دعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، فيما سيتزامن هذا المشروع مع احياء إسرائيل عيد استقلالها.