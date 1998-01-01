جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل توجه دعوة لملك المغرب لزيارتها

الثلاثاء 27 مارس 2018 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توجه دعوة لملك المغرب لزيارتها



القدس المحتلة / سما /

وجه زعيم حزب العمل الإسرائيلي، آفي غاباي، دعوة إلى العاهل المغربي، محمد السادس، للقيام بزيارة لإسرائيل "من أجل السلام".

وقال غاباي في حوار مع مجلة "لوبسيرفاتور دو ماروك" المغربية الناطقة بالفرنسية، إنه يدعو الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل "من أجل السلام ومن أجل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي انطلق منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك لما فيه مصلحة الشعبين".

يشار إلى أن آفي غاباي، انتخب على رأس حزب العمل، ويتحدر من أصول مغربية.

والتقى العاهل المغربي، في نهاية الأسبوع الماضي، مع حاخام يهودي أمام أقدم كنيس يهودي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال الحاخام اليهودي ويدعى "إسرائيل غولد بورغ" في تدوينة نشرها في حسابه على "فيسبوك" مرفوقة بصورة جمعته بالملك محمد السادس تم تداولها بين النشطاء على نطاق واسع: "كان لي الشرف بعد ظهر اليوم أن أحيل المبادئ العالمية السبعة "شرائع نوح السبعة" إلى الملك المغربي الذي جاء ليشتري زوجا من النظارات عند "جوناثان" بالقرب من كنيس يهودي يدعى "لوبافيتش" وهو الأعرق بباريس (...)".

وأضاف: "لقد تأثر كثيرا لسماع بركاتنا، وطلب منا أن نصلي من أجله". خاتما التدوينة بالقول: "عاش الملك".

أخبار ذات صلة

نتنياهو والعاهل السعودي

وزير اسرائيلي يزعم : السعوديّة ستُوجِه لرئيس الوزراء الإسرائيليّ دعوةً رسميّةً لزيارتها

آردوغان وملك الاردن

“حامي المقدسات” .. لقب جديد لملك الاردن أصر عليه آردوغان

صور: مراسم دفن بسيطة في قبر بلا شاهد لملك كان من أثرى أثرياء العالم على مر التاريخ

"الجزيرة" تنشر كاركاتيرا مسيئا لملك السعودية وتحذفه بعد ساعة

ويكيليكس تكشف عن "برقية سرية" تتضمن دعوة قطر للتفاوض مع إسرائيل

العاهل المغربي محمد السادس

المغرب يعتذر عن استضافة القمة العربية

الأكثر قراءة اليوم

دعوة لاستئناف المصالحة .. فرنسا والمانيا: تغييرات على مبادرة ترامب ليقبلها الفلسطينيون

حماس تقيم نقطة تفتيش قبل معبر "ايرز" وميلادينوف ينتقد

محمد بن سلمان: نشرنا الوهابية بطلب من الغرب

إسرائيل تتواصل مع الأردن و مصر لتفادي مواجهات مع الفلسطينيين في غزة

الطيبي: رئيس عربي للحكومة الإسرائيلية بات قريباً

هكذا سخر عادل إمام من ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع (شاهد)

صحيفة عبرية: يجب صياغة سياسة واضحة تكن أبعد من رمي أغذية مؤقتة على سكان غزة !

الأخبار الرئيسية

ليبرمان وايزنكوت يزوران حدود غزة وجيش الاحتلال يهدد سكانها: "لا تختبروا صبرنا"

غزة- ارشيف

الأورومتوسطي يوجه خطابات عاجلة لعقد اجتماع دولي عاجل لإنقاذ قطاع غزة

تسلل من غزة

قلق اسرائيلي بعد تسلل شبان من غزة وتجولهم بـ"حرية " في اشكول وهذا ما حدث ..

الحية والسنوار وتيار دحلان

الحية: المصالحة أصبحت "بعيدة المنال" و أي خيار سنختاره لغزة سيكون مع دحلان والفصائل

الحكومة الفلسطينية - ارشيف

الحكومة تدعو حماس تجنيب سكان غزة المزيد من الويلات و تسليم القطاع بالكامل

الاتصالات الفلسطينية