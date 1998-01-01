إسرائيل توجه دعوة لملك المغرب لزيارتها

القدس المحتلة / سما /

وجه زعيم حزب العمل الإسرائيلي، آفي غاباي، دعوة إلى العاهل المغربي، محمد السادس، للقيام بزيارة لإسرائيل "من أجل السلام".



وقال غاباي في حوار مع مجلة "لوبسيرفاتور دو ماروك" المغربية الناطقة بالفرنسية، إنه يدعو الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل "من أجل السلام ومن أجل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي انطلق منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك لما فيه مصلحة الشعبين".



يشار إلى أن آفي غاباي، انتخب على رأس حزب العمل، ويتحدر من أصول مغربية.



والتقى العاهل المغربي، في نهاية الأسبوع الماضي، مع حاخام يهودي أمام أقدم كنيس يهودي بالعاصمة الفرنسية باريس.



وقال الحاخام اليهودي ويدعى "إسرائيل غولد بورغ" في تدوينة نشرها في حسابه على "فيسبوك" مرفوقة بصورة جمعته بالملك محمد السادس تم تداولها بين النشطاء على نطاق واسع: "كان لي الشرف بعد ظهر اليوم أن أحيل المبادئ العالمية السبعة "شرائع نوح السبعة" إلى الملك المغربي الذي جاء ليشتري زوجا من النظارات عند "جوناثان" بالقرب من كنيس يهودي يدعى "لوبافيتش" وهو الأعرق بباريس (...)".



وأضاف: "لقد تأثر كثيرا لسماع بركاتنا، وطلب منا أن نصلي من أجله". خاتما التدوينة بالقول: "عاش الملك".