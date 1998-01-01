"فلسطينيو أوروبا" يطالبون بضمان سلامة المشاركين في مسيرة العودة

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دعا مؤتمر فلسطينيي أوروبا المؤسسات والهيئات الدولية وحكومات العالم ومؤسسات حقوق الانسان للعمل على ضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين خلال حراكهم السلمي في مسيرة العودة الكبرى.

وأكد المؤتمر أن الحراك السلمي ضمنته القوانين والأعراف الدولية، مبينة أن الحراك جاء بعد سنوات من الخذلان والتضييق والتجاهل التام لمعاناة شعبنا من قبل المجتمع الدولي.

وشدد على ضرورة تحرك المؤسسات الأهلية والحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال وثنيه عن أي تصرف يعرض حياة المدنيين للخطر، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل الجاد والعاجل لرفع الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة والعمل على إيقاف سياسة الاستيطان خصوصاً في مدينة القدس المحتلة.