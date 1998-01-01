جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فلسطينيو أوروبا" يطالبون بضمان سلامة المشاركين في مسيرة العودة

الثلاثاء 27 مارس 2018 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



اوروبا / سما /

دعا مؤتمر فلسطينيي أوروبا المؤسسات والهيئات الدولية وحكومات العالم ومؤسسات حقوق الانسان للعمل على ضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين خلال حراكهم السلمي في مسيرة العودة الكبرى.

وأكد المؤتمر أن الحراك السلمي ضمنته القوانين والأعراف الدولية، مبينة أن الحراك جاء بعد سنوات من الخذلان والتضييق والتجاهل التام لمعاناة شعبنا من قبل المجتمع الدولي.

وشدد على ضرورة تحرك المؤسسات الأهلية والحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال وثنيه عن أي تصرف يعرض حياة المدنيين للخطر، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل الجاد والعاجل لرفع الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة والعمل على إيقاف سياسة الاستيطان خصوصاً في مدينة القدس المحتلة.

#مسيرة العودة

أخبار ذات صلة

محمد المقادمة

الشؤون المدنية لـ"سما": بإمكان حملة "هوية" الضفة المتأخرين في غزة العودة إلى سكناهم

موغريني - ارشيف

مسؤول فلسطيني: أوروبا ابلغت "عباس" بانها لن نكون "بديلا عن امريكا في رعاية عملية السلام

الجهاد الاسلامي - ارشيف

رسائل هامة لـ"الجهاد الإسلامي" من أمام منزل القائد الأسير حسن سلامة

أوروبا و"الأونروا" يؤكدان التزامهما بخدمة اللاجئين الفلسطينيين

أوروبا تسابق الزمن لمحاولة تعديل "صفقة القرن"

البردويل- ارشيف

البردويل يتحدث عن ما أسماها "لعبة المصطلحات" في مسيرة المصالحة

الأكثر قراءة اليوم

دعوة لاستئناف المصالحة .. فرنسا والمانيا: تغييرات على مبادرة ترامب ليقبلها الفلسطينيون

حماس تقيم نقطة تفتيش قبل معبر "ايرز" وميلادينوف ينتقد

محمد بن سلمان: نشرنا الوهابية بطلب من الغرب

إسرائيل تتواصل مع الأردن و مصر لتفادي مواجهات مع الفلسطينيين في غزة

الطيبي: رئيس عربي للحكومة الإسرائيلية بات قريباً

هكذا سخر عادل إمام من ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع (شاهد)

صحيفة عبرية: يجب صياغة سياسة واضحة تكن أبعد من رمي أغذية مؤقتة على سكان غزة !

الأخبار الرئيسية

ليبرمان وايزنكوت يزوران حدود غزة وجيش الاحتلال يهدد سكانها: "لا تختبروا صبرنا"

غزة- ارشيف

الأورومتوسطي يوجه خطابات عاجلة لعقد اجتماع دولي عاجل لإنقاذ قطاع غزة

تسلل من غزة

قلق اسرائيلي بعد تسلل شبان من غزة وتجولهم بـ"حرية " في اشكول وهذا ما حدث ..

الحية والسنوار وتيار دحلان

الحية: المصالحة أصبحت "بعيدة المنال" و أي خيار سنختاره لغزة سيكون مع دحلان والفصائل

الحكومة الفلسطينية - ارشيف

الحكومة تدعو حماس تجنيب سكان غزة المزيد من الويلات و تسليم القطاع بالكامل

الاتصالات الفلسطينية