جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحركة الاسلامية وجمعية الاقصى تحذر من نوايا المتطرفين لذبح القرابين في الأقصى

الثلاثاء 27 مارس 2018 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

حذرت الحركة الإسلامية وجمعية الأقصى من استمرار محاولات مجموعات المستوطنين المتطرفة، الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، وذلك من خلال النشاط الحثيث لاقتحام ساحاته وفرض الامر الواقع، تحت حماية قوات الاحتلال وشرطته. وكان آخر هذه المحاولات مهرجان تدريبات لتقديم القرابين جنوب المسجد الأقصى يوم أمس الاثنين، وكذلك الصاق منشورات الليلة الماضية على أبواب المسجد الأقصى تطلب من المسلمين والأوقاف إخلاء المسجد الأقصى لجماعات الهيكل ليتمكنوا من إقامة صلواتهم وتقديم القرابين في ساحاته طوال فترة عيد الفصح بدءً من يوم الجمعة القريب الموافق 30.3.18

وكانت جهات تسمي نفسها "اتحاد منظمات الهيكل" قد وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطالبه فيها بالموافقة على تأدية قرابين الفصح داخل المسجد الأقصى المبارك هذا العام.

الحركة الإسلامية وجمعية الأقصى ادانت هذه المبادرات العدوانية وتدعو الجهات الرسمية الى لجم مجموعات المستوطنين المتطرفة وتحملها مسؤولية وعواقب استمرار العدوان على المسجد الأقصى المبارك كما وتدعوها لاتخاذ خطوات عملية سريعة للكشف عن هذه المجموعات والحد من نيتها في الاقدام على هذا العدوان الخطير، اذ تحملها مغبّة أي تطور خطير قد يلحق بالمسجد الأقصى والمصلين فيه

وتدعو الجهات العربية والإسلامية الى كسر حاجز الصمت والعمل على توفير الحماية للمسجد والمصلين واتخاذ موقف للتحرك على كافة المستويات مقابل المجتمع الدولي وحكومة اسرائيل.

الحركة الاسلامية وجمعية الاقصى تجدد نداءها ودعوتها للأهل في الداخل الفلسطيني لتكثيف شد الرحال بشكل متواصل وبالذات في هذه الأيام العصيبة فحافلات قوافل الاقصى تنتظركم .

#الحركة الاسلامية #الاقصى

أخبار ذات صلة

الاحمد وهنية - ارشيف

حماس : عزام الأحمد يكشف نوايا فتح بعدم جديتها في المصالحة

القواسمي - ارشيف

القواسمي : موقف جرينبلانت وفريدمان متطابق مع المتطرفين

يحيى السنوار

"معاريف" :نوايا السنوار غير المعنلة باتت "الشغل الشاغل" للاجهزة الامنية الاسرائيلية

انتخابات جامعة بيزيت

فوز الكتلة الاسلامية في انتخابات جامعة بير زيت

الجامعة الاسلامية - ارشيف

الجامعة الاسلامية بغزة تلتزم بقرار وزارة التربية والتعليم : الثامن من اذار عطلة رسمية

المصالحة

﻿قيادي في «فتح» : وفد الحركة القادم إلى غزة سيحرك المصالحة

الأكثر قراءة اليوم

انزال طرود من الغذاء والدواء ..سيناريوهات يقترحها الكابينت لمواجهة متظاهري غزة الجمعة القادمة

دعوة لاستئناف المصالحة .. فرنسا والمانيا: تغييرات على مبادرة ترامب ليقبلها الفلسطينيون

حماس تقيم نقطة تفتيش قبل معبر "ايرز" وميلادينوف ينتقد

محمد بن سلمان: نشرنا الوهابية بطلب من الغرب

إسرائيل تتواصل مع الأردن و مصر لتفادي مواجهات مع الفلسطينيين في غزة

الطيبي: رئيس عربي للحكومة الإسرائيلية بات قريباً

صحيفة عبرية: يجب صياغة سياسة واضحة تكن أبعد من رمي أغذية مؤقتة على سكان غزة !

الأخبار الرئيسية

ليبرمان وايزنكوت يزوران حدود غزة وجيش الاحتلال يهدد سكانها: "لا تختبروا صبرنا"

غزة- ارشيف

الأورومتوسطي يوجه خطابات عاجلة لعقد اجتماع دولي عاجل لإنقاذ قطاع غزة

تسلل من غزة

قلق اسرائيلي بعد تسلل شبان من غزة وتجولهم بـ"حرية " في اشكول وهذا ما حدث ..

الحية والسنوار وتيار دحلان

الحية: المصالحة أصبحت "بعيدة المنال" و أي خيار سنختاره لغزة سيكون مع دحلان والفصائل

الحكومة الفلسطينية - ارشيف

الحكومة تدعو حماس تجنيب سكان غزة المزيد من الويلات و تسليم القطاع بالكامل

الاتصالات الفلسطينية