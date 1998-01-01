هكذا سخر عادل إمام من ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع (شاهد)

القاهرة / وكالات /

أدلى الممثل الكوميدي الشهير عادل إمام، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي تجرى حاليا في مصر.

ومازح عادل إمام (77 عاما) موظفة بلجان الانتخاب خلال حضوره للتصويت في مدرسة بحي الدقي بالقاهرة.

وقال "الزعيم" مخاطبا الموظفة التي بدت سمينة، إن "المعركونة بالباشميل، والمحشي" هما السبب في زيادة وزنها.

وبادلت الموظفة عادل إمام المزاح، قائلة إن سبب سمنتها هو حضورها المتكرر لمسرحياته.

وسخر عادل إمام من ضعف الإقبال على المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات قائلا: "هو مفيش حد غيري هنا ولا ايه؟"، فسألته الموظفة ما ذا تقول فأجاب "لا مفيش حاجه".