سلطات الاحتلال تُمدّد اعتقال طفل مقدسي جريح

القدس / سما /

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال الطفل المقدسي الجريح أسد الدين أبو الهوى (14 عاما)، من سكان حي الطور، جبل الزيتون، المُطل على القدس القديمة، إلى يوم الخميس المقبل.

وسمحت المحكمة لذوي الطفل أبو الهوى بزيارته والبقاء عنده في المستشفى، حيث يتلقى العلاج جراء إصابته بحروق شديدة في جسمه خاصة في منطقة الظهر واليد، بعد تقديم محاميه خلدون نجم استئنافا للقاضي.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أبو الهوى قبل عدة أيام من داخل مستشفى المقاصد في القدس، أثناء تلقيه العلاج.