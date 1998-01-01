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ليبرمان وايزنكوت يزوران حدود غزة وجيش الاحتلال يهدد سكانها: "لا تختبروا صبرنا"

الثلاثاء 27 مارس 2018 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان وايزنكوت يزوران حدود غزة وجيش الاحتلال يهدد سكانها: "لا تختبروا صبرنا"



القدس المحتلة / سما /

قام وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان بجولة على حدود غزة رافقه فيها رئيس اركان جيش الاحتلال، ايزنكوت، للاطلاع على استعدادات جيش الاحتلال لمسيرة العودة، المزمع تنظيمها الجمعة المقبل.

وقال ليبرمان تعليقاً على الاستعدادات لتنظيم المسيرة: "آمل من الطرف الآخر عدم ارتكاب حماقة من شأنها استفزاز الجيش وتوتير الأوضاع"، على حد تعبيره.

وعن حادثة تسلل الشباب، صباح اليوم الثلاثاء، قال:" الموضوع قيد التحقيق وطلبت تسليمي نتائج التحقيق أقصى حد يوم الخميس ولن أتحدث المزيد إلا بعد ظهور النتائج".

كما هدد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سكان قطاع غزة في حال حاولوا اجتياز الحدود بشكل جماعي يوم الجمعة المقبل.

وتتجهز الفصائل الفلسطينية لمسيرات كبيرة على طول الحدود يوم الجمعة إحياءً ليوم الأرض تحت مسمى "مسيرة العودة الكبرى".

وتستعد إسرائيل في الأيام الأخيرة بقوة للتصدي لتلك المسيرات التي يتوقع أن تشهد صدامات عنيفة.

وقال الناطق باسم الجيش "لن نسمح باجتياز جماعي وجماهيري للجدار الأمني مع قطاع غزة يوم الجمعة المقبل، أنصح بعدم اختبار قوة ردنا، سنأتي إلى هذه الأحداث من منطلق قوة".

وأشار إلى أن الجيش قام بالاستعدادات اللازمة وبتعزيز قواته المختلفة ويتعامل بجدية مع التحديات الأمنية على حدود غزة. مؤكدا أن "الجيش سيفعل كل ما هو لازم من أجل حماية مواطني دولة إسرائيل"، بحسب قوله.

ووصف جيش الاحتلال "مسيرة العودة الكبرى" بانها استفزاز وفوضى تقف خلفها حركة "حماس" لصرف النظر عن المشاكل التي يعاني منها القطاع من نقص بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والبطالة .

#ليبرمان #ايزنكوت #غزة

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