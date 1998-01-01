"التربية": الأحد المقبل آخر موعد لاستقبال طلبات الوظائف التعليمية

رام الله/سما/

دوت كوم- أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا للعام الدراسي 2018/2019 هو يوم الأحد المقبل، الموافق الأول من شهر نيسان، من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام www.gpc.pna.ps.

وأهابت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بالراغبين بالتقدم للوظائف زيارة الرابط الآتي في موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps/jobs، للاطلاع على كامل التفاصيل، مؤكدة سعيها الدائم والمستمر لتطوير خدماتها، والالتزام بمتطلبات الدقة والسرعة والشفافية، والتسهيل على المواطنين.

وأشارت إلى أنه لا يجوز للمتقدم أن يتقدم إلا بطلب واحد فقط في المديرية التي يرغب بالتقدم فيها، موضحةً أن كل من تقدم بطلب سابق عليه الدخول لحسابه الإلكتروني في موقع ديوان الموظفين العام المذكور أعلاه وتجديد طلبه وفق الآلية الجديدة المعتمدة في تقديم الطلبات، وإلّا يعتبر طلبه لاغياً.

ونوهّت الوزارة إلى أنه فيما يخص طلبات مديرية تربية القدس، فإن الآلية تبقى كما كان معمولا بها سابقاً؛ بحيث يسمح التقدم بهذه الوظائف لسكان مدينة القدس فقط.

وبينت أنه سيتم عقد اختبار للمتقدمين المقبولة طلباتهم حسب الشروط، في موعد يتم تحديده لاحقا، بحيث يخضع المتقدمون للاختبار لمقابلة شخصية طبقا لاحتياجات الوزارة وضمن الأسس والمعايير المعتمدة فيها.

وأشارت الوزارة إلى أن المتقدمين لوظائف خاطئة لا تتوافق مع قائمة التخصصات المعتمدة من الوزارة يتحملون مسؤولية ذلك وتعتبر طلباتهم لاغية، مشددة في الوقت ذاته على أن الطواقم الإدارية والفنية للوزارة ومديرياتها تعمل بكل إمكاناتها لخدمة المتقدمين طيلة فترة استقبال الطلبات، متمنيةً للجميع النجاح والتوفيق.