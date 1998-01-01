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قراقع يطلع وفدا من الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي في البرلمان الأوروبي

الثلاثاء 27 مارس 2018 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

التقى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، مساء الثلاثاء، بمقر الهيئة في رام الله، بوفد من الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي في البرلمان الأوروبي.

ووضع قراقع الوفد في صورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، لافتاً إلى أن منظومة القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تطبق بحق الأسرى، تشكل مأساة حقيقية لكل القيم الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان.

واستعرض قراقع مع الوفد الذي ضم خبراء وأعضاء في البرلمان الأوروبي، سلسلة الانتهاكات التي تقوم بها حكومة الاحتلال بحق الأسرى، كاستمرار الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال القاصرين، واعتقال النواب واستخدام التعذيب بحق الأسرى، واتباع سياسة الاهمال الطبي بحقهم.

وبين قراقع للوفد خلال اللقاء، أهمية مواصلة البرلمان الاوروبي جهودة في إرسال لجنان تقصي حقائق الى السجون الاسرائيلية، وفضح الممارسات اللانسانية التي ينتهجها الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين، ووقف الاتفاقيات والشراكات مع حكومة إسرائيل ومقاطعة برلمانييها.

واشار قراقع الى ان اسرائيل لم تسمح منذ العام 1967 بدخول اي لجان تقصي حقائق لسجونها، وأن هذا يتطلب فرض ضغوط أكبر من البرلمان الاوروبي ومكونات المجتمع الدولي، على الجانب الاسرائيلي لاطلاق سراح الاسرى وانهاء معاناتهم. 

بدوره استنكر الوفد ممارسات سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين لا سيما القاصرين والمرضى والإداريين، والتي تتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ومشددا على أن قضية الأسرى الفلسطينيين تحظى باهتمام كبير لدى البرلمان الأوروبي.

وشدد أعضاء الوفد على ضرورة أن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة.

وحضر اللقاء كل من مدير العلاقات الدولية في الهيئة أكرم العيسة، ومدير عام العلاقات العامة والاعلام فؤاد الهودلي، ومدير عام ديوان رئيس الهيئة محمد زيدات.

#عيسى قراقع

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