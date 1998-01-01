العاهل الأردني يؤكد على موقف الأردن الثابت في دعم صمود كنائس القدس

وكالات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "موقف الأردن الثابت في دعم صمود كنائس القدس في حماية مقدساتها، والحفاظ على المجتمع المسيحي في الأراضي المقدسة".

وشدد الملك، في تصريح له خلال استقبال وفد من رؤساء وممثلي الكنائس في القدس برئاسة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث، على "موقف الأردن الثابت في الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والذي يحترم العيش المشترك وإدارة الكنائس لممتلكاتها".

ولفت إلى أن "التركيز على القدس كقضية للحوار بين الأديان أو حقوق الإنسان أو الأمن يجب أن لا يكون على حساب الاستحقاق العادل بأن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية".