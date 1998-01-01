"الزراعة" تحيي يوم الأرض بغرس الأشجار شرق خانيونس

خانيونس / سما /

أحيت وزارة الزراعة ذكرى يوم الأرض الخالد ضمن فعاليات مختلفة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية، والأهلية في قطاع غزة

وبمشاركة وحضور جمع غفير من الوجهاء والمزارعين وأصحاب الأراضي غرست طواقم الوزارة المختلفة صباح اليوم، عدد كبير من أشتال الحمضيات والزيتون في منطقة"الفخاري" شرق محافظة خان يونس، وذلك ضمن مشروع تخضير فلسطين،حيث تم توزيع الاف الاشتال على اللجان الفرعية كافة في محافظات القطاع لإحياء يوم الأرض الخالد.

وقال د.إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية خلال مشاركة المزارعين، في زراعة الأشجار بالمنطقة الحدودية: "نزرع اليوم أشجار الزيتون والحمضيات، لنجسد تمسكنا بأرضنا التي نعتز بها، فهذا يوم عظيم على قلوبنا، وفيه دلالة على ثباتنا على مواقفنا وعدم التفريط بأرضنا"مؤكدا أن إحياء ذكرى يوم الأرض رسالة للعدو الصهيوني بأننا لن نترك أرضنا، وسنعمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا، وحثّهم على عدم التنازل عنها.

وأردف قائلاً :"تعبيرا عن تمسك هذا الشعب بأرضه ودفاعه عنها نطلق اليوم هذه الفاعلية، والتي تأتي عشية انطلاق مسيرة "العودة الكبرى التي يعد لها أبناء شعبنا في كافة تواجده، مشيرا الى أن هدف المشروع هو تعزيز الأمن الغذائي في فلسطين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ونقل القدرة للحضور تحيات وزير الزراعة د.سفيان سلطان، مؤكداً على دعمه الكامل لقطاع المشاتل والمزارعين في المحافظات الجنوبية.

بدوره قال، م. محمد خضر منسق المشروع:"إن مشروع التخضير يأتي لتعزيز صمود المزارعين وتشبتهم في أرضهم في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال باقتلاع الأشجار وتجريفها،

وقد زارت الوفود عدد من المزارع التي استفادت من المشروع في العام الماضي والتي دخلت في مرحلة الانتاج ومؤكدا على الاستمرار في دعم المزارعين والوقوف بجانبهم.