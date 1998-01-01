العلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة عملية حول العلاقات العامة بمنظمات الخدمات

خانيونس / سما /

نظم قسم العلوم الإدارية والمالية بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس ندوة علمية حول تطبيقات العلاقات العامة في منظمات الخدمات، وذلك بحضور مدير العلاقات العامة بشركة توزيع كهرباء محافظات غزة الأستاذ محمد ثابت، ورئيس قسم العلوم الإدارية والمالية الأستاذ رامي قويدر، وعضو الهيئة التدريسية بقسم العلوم الإدارية ومحاضر مساق مبادئ العلاقات العامة الأستاذ محمد الاسطل، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالقسم وطلبة الكلية.

وفي كلمته أكد أ. قويدر حرص الكلية على تنظيم الندوات العلمية والمحاضرات التطبيقية التي تساعد على إكساب الطلبة للمهارات العملية المتعددة إلى جانب الأطر النظرية التي يتلقونها خلال فترة دراستهم، مشيراً إلى أهمية السير وفق برنامج ممنهج للموازنة بين المساقات الجامعية والتدريب العملي والميداني الذي يعزز من مهارات وقدرات الطلبة في الجوانب المختلفة.

من جانبه استعرض أ. الأسطل أبرز مجالات تطبيقات العلاقات العامة والتباينات بينها حسب اختصاص المؤسسات ما بين حكومية وتجارية وخدمات وأهلية وغيرها، مبيناً في السياق ذاته أن منظومة العمل في مجالات العلاقات العامة تحتاج إلى مهارات ذاتية ومهنية متعددة.

بدوره تحدث ضيف الندوة أ. ثابت عن آليات ودور العلاقات العامة وتطبيقاتها في شركته على صعيد توثيق علاقة الشركة بالجمهورين الداخلي والخارجي، وسبل تفنيد الإشاعات عن الشركة وتعزيز سمعتها الطيبة، مبيناً تعدد وسائل التواصل مع الجمهور حسب طبيعته الاجتماعية والثقافية ما بين إعلانات إذاعية ونشرات على منصات التواصل الاجتماعي ومطبوعات إعلامية وتوعوية، داعياً إلى أهمية بقاء العلاقات العامة بالقرب من إدارة المؤسسات في الهيكل التنظيمي لتكون قريبة من صنع القرار والتأثير فيه.

وتضمنت الندوة فتح باب النقاش والحديث حول جوانب عملية ومهنية تتعلق بإدارة العلاقات العامة إضافة إلى التطرق إلى ملفات عامة تتعلق بأزمة الكهرباء في محافظات غزة. جدير بالذكر أنَّ هذا اللقاء يأتي ضمن منظومة الأنشطة المساندة التي تنفذها الأقسام الأكاديمية بالكلية لدعم الطلبة وتعزيز مهاراتهم العملية مما يسهم في سرعة انخراطهم في سوق العمل بعد التخرج.