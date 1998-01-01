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رئيس جامعة القدس يلتقي السفير السويسري لبحث العلاقات الأكاديمية والبحثية

الثلاثاء 27 مارس 2018 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

بحث رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك مع السفير السويسري لدى فلسطين جوليان توني، سبل التعاون العلمي ما بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي السويسرية.

واستعرض أبو كشك خلال لقائه السفير في مكتبه بالقدس، اليوم الثلاثاء، العلاقات السويسرية الفلسطينية، مقدماً نبذة تعريفية عن نشأة جامعة القدس والكليات والتخصصات التي تطرحها، ودورها الكبير لخدمة المجتمع المحلي.

وأكد اهتمام جامعة القدس بتطوير علاقاتها مع الجامعات المختلفة في أنحاء العالم، لما فيه من تعزيز أواصر علاقات التعاون، من خلال تبادل الخبرات والأبحاث العلمية والتبادل الطلابي، وفق استراتيجية البناء والتطوير التي تقوم بها الجامعة.

وأوضح أن جامعة القدس تسعى إلى تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات وتعميق التقارب بين الثقافات المختلفة مع كثير من دول العالم.

من جهته، رحب السفير السويسري بمجالات التعاون العلمي والبحثي المختلفة مع جامعة القدس، معبراً عن سعادته بالتطور الذي تشهده الجامعة على المستويين البحثي والأكاديمي، مشدداً على ضرورة طرح العديد من المقترحات والمشاريع التي يمكن العمل والتعاون فيها ما بين جامعة القدس والجامعات السويسرية.

#جامعة القدس

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