ضبط محل دجاج غير مستوفي للشروط الصحية والقانونية في سلفيت

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية ومديريتي الصحة والزراعة(دائرة البيطرة) اليوم الثلاثاء في محافظة سلفيت محل دجاج غير مستوفي للشروط الصحية والقانونية .

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية في بيان لها بإنه تم ضبط المحل بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود محل غير مستوفي للشروط الصحية والقانونية وبداخله دجاج ( نافق ) حيث تم تحريك دورية مشتركة مع الاخوة في مديريتي الصحة والزراعة دائرة البيطرة الى المكان وضبط الكمية وبالمتابعة والتحري والفحص من قبل الطبيب البيطري تبين بأن المحل غير مستوفي للشروط الصحية والقانونية وانه لا يوجد شهادة بيطرية ولا تصريح نقل زراعي .

واشار البيان أن اللجنة اقرت اتلاف الكمية على الفور واغلاق المحل لحين استكمال الشروط الصحية والسلامة العامة وتحويل المحل للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه .