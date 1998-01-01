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شابة فلسطينية تترشح لانتخابات الكونغرس الأميركي

الثلاثاء 27 مارس 2018 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شابة فلسطينية تترشح لانتخابات الكونغرس الأميركي



وكالات

اعلنت المحامية الأميركية من أصول فلسطينية رشيدة طليب عن ترشحها لانتخابات الكونغرس الأميركي عن ولاية "ميتشيغان"، بعد فوزها لثلاث فترات متعاقبة في عضوية برلمان ولاية ميتشيغان.

وتقول طليب "سأرتدي الثوب الفلسطيني المطرز، وأؤدي اليمين الدستوري على القرآن الكريم لاعتمادي عضوا في الكونغرس الأميركي إذا فزت في الانتخابات"، هذا وعدي لأمي الفلاحة الفلسطينية، ولأبي المقدسي، ولجاليتي العربية والإسلامية ولأبناء منطقتي في "ميتشيغان".

جاء ذلك خلال لقائها بقيادات الجالية العربية في حي "رام الله الصغيرة" بمدينه باترسون، بدعوة من "مجلس قيادة العرب الأميركيين"، الذي حضره أكثر من 70 شخصية فلسطينية عربية وإسلامية، وأعلنت تأييدها لرشيدة ودعم حملتها الانتخابية.

وقالت طليب إنها مرشحة للكونغرس عن الدائرة 13 في ولاية ميتشيغان، من بين 10 مرشحين من الحزب الديمقراطي الذين يتنافسون للفوز بهذا المقعد، مضيفة ان استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام تشير إلى أن حظوظي وحظوظ خصومي وهي "بريندا بلير" عضو بلدية المدينة والأوفر حظا للفوز.

#محامية #فلسطينية

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