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عريقات: العالم ينتصر للحقوق الفلسطينية

الثلاثاء 27 مارس 2018 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: العالم ينتصر للحقوق الفلسطينية



رام الله / سما /

التقى الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع نائب وزير خارجية المكسيك "ميجال رويس كافنيس"، ووفد من الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي كل على حدة اليوم الثلاثاء، حيث أطلعهما على آخر التطورات الحاصلة على الساحتين الميدانية والإقليمية.

وأكد عريقات في بيانٍ صحفي، أن قيام الإدارة الأمريكية بمكافأة سلطة الاحتلال (إسرائيل) بالمزيد من المساعدات المالية والعسكرية وتهديد الدول المساندة للقانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية بقطع المساعدات عنها، وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني لتمسكه بالقانون الدولي وحقوقه الوطنية المشروعة بما فيها الحق في تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، يعتبر خروجاً فاضحاً عن القانون الدولي والشرعية الدولية.

وشدد عريقات على أن جميع الإجراءات الأمريكية الخارجة عن القانون الدولي لن تخلق حقاً ولن تنشأ التزاماً، حيث أن الغالبية العظمى من دول العالم ترفض قرارات إدارة الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتؤكد أيضاً رفضها للتهديدات الأمريكية حيث صوت مجلس حقوق الإنسان لصالح خمسة قرارات داعمة للحقوق الفلسطينية على الرغم من حجم التهديدات الأمريكية غير المسبوقة.

#عريقات #القدس #احتلال

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